الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الفلاحين: انخفاض قادم فى أسعار البصل

حسين أبو صدام نقيب
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا أمام المواطنين فى أول أيام رمضان نتيجة توافرها بالأسواق وهذا على غير العادة ، حيث كانت ترتفع أسعار الخضروات فى أول أيام رمضان نتيجة زيادة الإقبال على الشراء .

انخفاض في الأسعار 

وأشار "أبوصدام "  إلي أنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار البصل نتيجة زيادة المعروض،  مع ارتفاع في أسعار الطماطم نتيجة لفاصل العروات ، وهى زيادة طبيعية تحدث كل عام .

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وأوضح "نقيب الفلاحين " أن اللحوم أيضا تشهد استقرار على الرغم من توقعات انخفاض أسعارها إلا أن زيادة الإقبال عليها جعلها تستقر بالأسواق ، أما الدواجن فتشهد تزايد غير منطقي من قبل التجار رغم توافر الأعلاف.

وأضاف  أن مصر لديها أكتفاء ذاتي من كافة الخضروات والفاكهة وصدرت فائض يقرب من 7 مليون طن الموسم الماضي نتيجة التوسع في الزراعات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى زراعة مساحات كبيرة من البطاطس تصل إلى 600 ألف فدان، متابعا: ننتج نحو 7.5 مليون طن كل عام يُصدر منها ما يقارب على 900 ألف طن .

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زراعة الطماطم

وأشار نقيب الفلاحين، إلى زراعة نحو 400 ألف فدان من الطماطم طوال العام وإنتاج نحو 6.5 مليون طن من الطماطم ، لافتا إلي أن ونصح نقيب الفلاحين المواطنين بتعديل بعض العادات والتقاليد الغذائية السلبية لمنع الاستغلال في بعض الأوقات، مضيفا: يجب ترشيد الاستهلاك وعدم شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وخاصة أوقات الأعياد والمناسبات وعدم الاعتماد على باعة التجزئة الأقرب والتوجه لأسواق الجملة .

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