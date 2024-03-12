نقيب الفلاحين: انخفاض قادم فى أسعار البصل

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا أمام المواطنين فى أول أيام رمضان نتيجة توافرها بالأسواق وهذا على غير العادة ، حيث كانت ترتفع أسعار الخضروات فى أول أيام رمضان نتيجة زيادة الإقبال على الشراء .

انخفاض في الأسعار

وأشار "أبوصدام " إلي أنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار البصل نتيجة زيادة المعروض، مع ارتفاع في أسعار الطماطم نتيجة لفاصل العروات ، وهى زيادة طبيعية تحدث كل عام .



وأوضح "نقيب الفلاحين " أن اللحوم أيضا تشهد استقرار على الرغم من توقعات انخفاض أسعارها إلا أن زيادة الإقبال عليها جعلها تستقر بالأسواق ، أما الدواجن فتشهد تزايد غير منطقي من قبل التجار رغم توافر الأعلاف.

وأضاف أن مصر لديها أكتفاء ذاتي من كافة الخضروات والفاكهة وصدرت فائض يقرب من 7 مليون طن الموسم الماضي نتيجة التوسع في الزراعات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى زراعة مساحات كبيرة من البطاطس تصل إلى 600 ألف فدان، متابعا: ننتج نحو 7.5 مليون طن كل عام يُصدر منها ما يقارب على 900 ألف طن .

زراعة الطماطم

وأشار نقيب الفلاحين، إلى زراعة نحو 400 ألف فدان من الطماطم طوال العام وإنتاج نحو 6.5 مليون طن من الطماطم ، لافتا إلي أن ونصح نقيب الفلاحين المواطنين بتعديل بعض العادات والتقاليد الغذائية السلبية لمنع الاستغلال في بعض الأوقات، مضيفا: يجب ترشيد الاستهلاك وعدم شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وخاصة أوقات الأعياد والمناسبات وعدم الاعتماد على باعة التجزئة الأقرب والتوجه لأسواق الجملة .