خضروات فوائدها كثيرة عند تناولها نيئة

كشفت طبيبة عن خضروات يمكن لتناولها بانتظام أن يساعد على خفض خطر الإصابة بالالتهابات والسرطان.



وأوضحت الدكتورة بونام ديساي، طبيبة طب الطوارئ، في مقطع فيديو على "تيك توك" أن أفضل خضار يمكن تناولها للبقاء بصحة جيدة، هي البصل.

أوضحت الدكتورة ديساي في مقطع الفيديو الذي شوهد أكثر من 40 ألف مرة: "يحتوي البصل على ما يسمى الكيرسيتين، وهو ما يمنح البصل فوائده القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات".



ويقدم كيرسيتين قائمة طويلة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول وسرطان البروستات.



وهذا المركب الطبيعي مدروس جيدا وغالبا ما يستخدم في التغذية الوظيفية والطب الوظيفي للمساعدة في تهدئة استجابة الهيستامين المفرطة في الجهاز المناعي، بحسب جينا فولبي، اختصاصية التغذية في موقع WholeisticLiving.com.



ويمكن لنوع البصل وكيفية تناوله أن يؤثر على مستويات الكيرسيتين. ووفقا للدكتور ديساي: "يحتوي البصل الأحمر على الكيرسيتين أكثر من البصل الأبيض أو الأصفر، لذلك أختار تناول البصل الأحمر".



وأضافت: "إذا قمت بطهي البصل، فإن ذلك يقلل من مستويات الكيرسيتين. لذلك اخترت أن أتناول البصل نيئا، حتى أتمكن من تحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية".

وأشارت إلى أن الطبقات الخارجية للبصل تحتوي على كمية أكبر من الكيرسيتين مقارنة بالطبقات الداخلية. لذلك "في المرة القادمة التي ستختار فيها البصل، اختر البصل الأحمر وحاول أن تأكله نيئا وحاول أن تأكل الطبقات الخارجية".

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تناول البصل نيئا، يمكن العثور على الكيرسيتين أيضا في الأطعمة الأخرى، مثل النبيذ الأحمر والشاي الأخضر والتوت والتفاح.



ووجدت دراسة سابقة أن المواد الكيميائية النباتية مثل كيرسيتين-3-جلوكوزيد الموجودة في التفاح لها خصائص علاجية تساعد على الحماية من بعض الأمراض والسرطانات.

مضادات الأكسدة



وتظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكيرسيتين تتخلص من المواد الكيميائية الموجودة في الجسم المسماة الجذور الحرة، والتي تدمر أغشية الخلايا وتتلاعب بالحمض النووي ويمكن أن تسبب موت الخلايا.

ويستخدم الكيرسيتين عادة لأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد يساعد أيضا في تقليل التورم وقتل الخلايا السرطانية والتحكم في نسبة السكر في الدم والمساعدة في الوقاية من أمراض القلب.