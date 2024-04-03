الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهند: مقتل 13 مسلحا في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بولاية تشهاتيسجاره

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية

 

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء مقتل 13 مسلحا في تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن فى غابة نائية بمنطقة بيجابور بولاية تشهاتيسجاره.

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ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مصادر بالشرطة قولها إن تبادل إطلاق النار استمر حوالي ثماني ساعات، مشيرة إلى أن أفراد الأمن صادروا كمية كبيرة من البنادق والرشاشات والذخيرة كانت بحوز المسلحين.

وأوضحت الشرطة أنه لم يتم التعرف بعد على هوية المسلحين، مضيفة أن ثلاث من القتلى كانوا من النساء.

 

الهند تنتقد الصين لتغيير أسماء أماكن على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا

 

انتقدت نيودلهي بكين بشدة، لإعادتها تسمية الأماكن على طول حدودها المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

 

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في نيودلهي اليوم الثلاثاء، بعد أن غيرت السلطات الصينية نحو 30 اسمًا: "دأبت الصين بمحاولاتها غير المسؤولة، على إعادة تسمية الأماكن في ولاية أروناتشال براديش الهندية، ونحن نرفض تلك المحاولات بشدة" .

 

وأضاف المتحدث إن "إطلاق أسماء مخترعة لن يغير حقيقة أن أروناتشال براديش كانت، وستظل دائما، جزءا لا يتجزأ، وغير قابل للتصرف، من الهند".

 

ونشرت السلطات الصينية يوم السبت الماضي، أسماء في المنطقة تشير إلى "جنوب التبت" وأعادت تسمية المستوطنات والجبال والأنهار وبحيرة وممر جبلي وامتداد من الأرض مع إطلاق تسميات صينية وتبتية عليها .

 

وكانت إعادة التسمية جزءا من "التوحيد" وفقا للقرارات التي اتخذها مجلس الدولة في الصين، أعلى سلطة إدارية بالبلاد.

 

وافتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤخرا مشاريع للبنية التحتية في المنطقة، مما أثار انتقادات من جانب بكين، التي قالت إن هذه الخطوة لا تسهم في الاستقرار.

 

ويشترك البلدان في حدود متنازع عليها يبلغ طولها نحو 3500 كيلومترا.

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