المصري " 2006 " يفوز على سموحة ويصعد لصدارة ترتيب بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين تحت 17 عام بالنادي المصري على نظيره سموحة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الغربية مكون من ابراهيم شاهين وحمادة الصياد ورضا عيسى.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري - إلى النقطة الخمسين في صدارة جدول الترتيب بالتساوي مع فريق فيوتشر.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم سموحة بهدف مبكر في الدقيقة السابعة ، وفي الشوط الثاني ينزل أبناء بورسعيد بشكل مغاير تماما بهدف تعديل النتيجة وكان لهم ما أرادوا حيث نجح حسام حسن في ادراك التعادل بهدف في الدقيقة الأولى ، ويستمر اللعب سجالا ما بين الطرفين لتنتهي المباراة التي شهدت تألق الثلاثي حسام حسن وعمر فاروق وإسلام رشدي بالتعادل الإيجابي ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء الباسلة الذين نجحوا في حصد نقطتين ثمينتين ليصعدوا لصدارة الترتيب.

مثل المصري في المباراة : فارس عجمي لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ، عمر فاروق ، مروان عبد الظاهر ، اسلام رشدي لخط الظهر ، محمد أيمن ، عمرو منيا ، عبد الله شيحه لخط الوسط ، السعيد العشري ، حسام حسن ، أحمد ياسر لخط الهجوم.

فيما شارك كبديلين كل من أحمد فؤاد الفار وعبد الرحمن الشحات لاعب فريق 2007.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد شعيب إداريًا ، ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا