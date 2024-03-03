البصل مفيد لخفض نسبة السكر في الدم والحماية من السرطان

كونه من الخضروات الشائعة المتوفرة، يحتوي البصل على مواد تساعد على حماية الجسم من الأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان وارتفاع ضغط الدم.

وقال الخبراء لموقع Yahoo News Japan إن البصل معروف بأنه حامي الشرايين، ويعتبر الأطباء أن الاستهلاك المنتظم للخضروات هو أحد طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتناول البصل نيئاً يساعد على تقوية الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

تقلل الخضروات أيضًا من التعرض للإصابة بمرض السكري وتعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر، ويتم تفسير الآثار الصحية المرتبطة بتناول البصل من خلال تركيبة البصل، فهو يحتوي على الكثير من المواد التي لها تأثير إيجابي على الجسم.

وعلى وجه الخصوص، يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الماء على شكل الكالسيوم والحديد والسيلينيوم.

والبصل غني أيضًا بالعناصر الغذائية ذات النشاط البيولوجي الفريد - مركبات الكبريت والفلافونويد والمنشطات والسكريات والبروستاجلاندين وغيرها، وبفضل هذه المواد، يتمتع البصل بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، وقادر على خفض مستويات الجلوكوز والدهون والكوليسترول في الدم.

ووصف الخبراء البصل بأنه مفيد للحماية من تطور السرطان ويمكن لأحد مركباته، السيلينيوم، تنشيط عملية موت الخلايا المبرمج، والتدمير الذاتي للخلايا الخبيثة، ويمنع نمو خلايا جديدة، ويربط العلماء مع مواد البصل الأخرى - كبريتيدات الأليل والفلافونويد - انخفاض احتمال الإصابة بسرطان المعدة وأورام المريء والأمعاء والكبد.