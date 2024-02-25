أبرزها الثوم والبصل.. أطعمة تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة

يقول تقرير نُشر في مجلة Aging and Disease إن الالتهاب الذي لا يتم علاجه يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تسريع عملية الشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر وبالتالي، فإن منع الالتهاب يساعد أيضًا في إبطاء الشيخوخة.

وإحدى طرق مكافحة الالتهابات المزمنة في الجسم هي اتباع نظام غذائي صحي مع نمط حياة نشط وعلاوة على ذلك، يقول الخبراء إن بعض الأطعمة الغنية بالمغذيات فعالة بشكل خاص في المساعدة في مكافحة الالتهاب (وبالتالي الشيخوخة المبكرة).

الجزر

هذه الخضروات ذات الأسعار المعقولة غنية بالبيتا كاروتين، وهو كاروتينويد يستخدمه الجسم لصنع فيتامين أ، الذي يدعم صحة العظام والجلد بدورها، كتبت مجلة الأطعمة الوظيفية ويمكن للجزر أن يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

الفلفل الحلو

غني بفيتامين C وفيتامين A، وهما من مضادات الأكسدة الطبيعية مستواه العالي من مضادات الأكسدة يجعله طعامًا ممتازًا مضادًا للالتهابات.

البروكلي

وفقا للبيانات المنشورة في مجلة التغذية السريرية، يمكن للبروكلي أن يقلل مستويات علامات الالتهابات في الجسم، مثل بروتينات سي التفاعلية ما يجعل هذه الخضار مضادة للالتهابات هو وجود كمية كبيرة من السلفوروفان، وهي مضادات الأكسدة الطبيعية.

البطاطس

البطاطس الطازجة مليئة بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C، والتي يمكنها محاربة الجذور الحرة وعند تناوله مسلوقًا أو مخبوزًا أو مبردًا، فإنه يمكن أن يقلل الالتهاب، ويقلل نسبة الكوليسترول وضغط الدم في الجسم، ويخفف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي.

الخضار الورقية الخضراء

وفقًا لـ Harvard Health، يتم تضمين الخضروات الورقية في قائمة الأطعمة الصحية المضادة للالتهابات نظرًا لمستوياتها العالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول وتمد السبانخ والملفوف والجرجير والخس الجسم بالفيتامينات A وC وE وK والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف.

الثوم

الخضار مليئة بالمركبات التي تحتوي على الكبريت والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، حتى أنها تمنع نمو بعض الأورام السرطانية.

البصل

بالإضافة إلى البوتاسيوم، الذي يساعد على تقليل الالتهاب، فإن هذه الخضار ذات الأسعار المعقولة غنية أيضًا بمضاد الأكسدة كيرسيتين، والذي له أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات.