ننشر جداول امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 لجميع الصفوف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وتشمل جداول امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 جميع صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وتنطلق امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 بحسب جداول الامتحانات المعلنة على منصة أبنائنا في الخارج.

وتستمر امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 حتى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

فئات امتحانات أبنائنا في الخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم الفئات المتاح لها التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024.

وشملت تلك الفئات الطالب الذى أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بجمهورية مصر العربية ويرغب في أداء الفصل الدراسي الثاني ضمن امتحانات ابناؤنا في الخارج نتيجة لظروف سفره مع والديه .

كما يؤدى امتحانات أبنائنا في الخارج الطالب الذي حالت ظروفه دون التقدم لأداء الفصل الدراسي الأول ويرغب في التقدم للامتحان على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثاني فيما عدا طالب مرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى KG فإنه يلزم أن يكون حاصل على شهادة اجتياز المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال على أن يتم أداء امتحان تكميلي للفصل الدراسي الأول بنهاية العام مع امتحان الفصل الدراسي الثاني .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت خدمة تسديد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن قيمة الرسوم المقررة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 تبلغ 150 دولارًا أمريكيًا.

خطة مناهج أبنائنا في الخارج

وأتاحت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على المنصة الإلكترونية لنظام أبنائنا في الخارج للاطلاع عليها.

ودعت وزارة التربية والتعليم طلاب نظام أبنائنا في الخارج إلى الدخول على المنصة الإلكترونية للاطلاع على خطة توزبع المناهج الدراسية والمذاكرة منها، استعدادا لامتحانات نهاية العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من نشر المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيًا هو التسهيل على الطلاب في مختلف دول العالم الوصول إليها.

يمكن للطلاب المتقدمين للامتحانات بنظام أبنائنا في الخارج تحميل خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة (من هنا).

