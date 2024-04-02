أسعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل، تزامنًا مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ووفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد أسعار الخضار والفاكهة ..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 4 لـ 14 جنيها، وجاء سعر البصل من 12 إلى 24 جنيها، وجاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 3.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 12 لـ 20 جنيها، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 10 إلى 14 جنيها، والصوب بين 14 لـ 22 جنيها، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 6 لـ 12 جنيها، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 22 لـ 26 جنيها.

فيما تراوحت سعر الكوسة من 8 لـ 11 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 12 لـ 18 جنيها للكيلو، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيها للكيلو، والباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 18 لـ 22 جنيها، ووصلت سعر البسلة ما بين 18 جنيها لـ 21 جنيها، والسبانخ من 5 لـ 8 جنيهات، والقلقاس من 19 إلى 21 جنيها للكيلو والبطاطا من 5 لـ 18 جنيها، وتراوح سعر الثوم من 13 لـ 23 جنيها.

وتراوحت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 10 إلى 35 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم 2-4-2024

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 5.5 لـ 7.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة جاء ما بين 9 لـ 13 جنيها، واليوسفي من 3 لـ 12 جنيه للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 7 لـ 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 65 لـ 85 جنيها، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 55 لـ 75 جنيها.

وتراوحت سعر الفراولة من 9 إلى 21 جنيها، وجاء سعر الجوافة ما بين 7 لـ 15 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب من 9 لـ 15 جنيها، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 25 جنيها.

أما عن أسعار البلح فقد تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيها، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.