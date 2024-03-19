ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل نيئًا بإنتظام؟.. طبيبة تغذية تكشف مفاجأة

أوصت طبيبة تغذية بتناول بعض الخضروات بإنتظام، نظرًا لفائدتها الصحية في الوقاية من مرض السرطان وحماية الجسم من الإلتهابات.

فوائد البصل

ووفقًا لما ذكره موقع "نيويورك بوست"، أكدت الطبيبة أن أن أفضل خضار يمكن تناوله للبقاء بصحة جيدة، هو البصل، فهو يحتوي على الكيرسيتين، الذي يمنحه فوائده القوية المضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول وسرطان البروستات.

فوائد البصل

في الوقت نفسه، يستخدم في التغذية الوظيفية والطب الوظيفي للمساعدة في تهدئة استجابة الهيستامين المفرطة في الجهاز المناعي، في حين أن نوع البصل وكيفية تناوله قد يؤثر على مستويات الكيرسيتين، حيث يحتوي البصل الأحمر على الكيرسيتين أكثر من البصل الأبيض أو الأصفر، لذا أختار تناول البصل الأحمر.

كما أشارت الطبيبة إلى أنه في حالة طهي البصل تقل مستويات الكيرسيتين، لذا يفضل تناوله نيئا، حتى يحقق أقصى قدر من الفوائد الصحية، حيث تحتوي طبقاته الخارجية على كمية أكبر من الكيرسيتين مقارنة بالطبقات الداخلية، فهو يستخدم عادة لأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يقلل التورم وقتل الخلايا السرطانية والتحكم في نسبة السكر في الدم ويحمي من أمراض القلب.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تناول البصل نيئا، يمكنهم العثور على الكيرسيتين في النبيذ الأحمر والشاي الأخضر والتوت والتفاح، فهو يحتوي على خصائص علاجية تحمي من بعض الأمراض والسرطانات، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من المواد الكيميائية الموجودة في الجسم المسماة الجذور الحرة، والتي تدمر أغشية الخلايا وتتلاعب بالحمض النووي ويمكن أن تسبب موت الخلايا.