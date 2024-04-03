طرح لحوم بـ 95 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة (فيديو)

قال الدكتور محمد الفرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك عددا من الإجراءات اتخذتها الوزارة بشأن استقبال الزائرين بالحدائق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

حديقة الأسماك بالجبلاية الزمالك مفتوحة أمام المواطنين خلال الأعياد

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حديقة الأسماك بالجبلاية "الزمالك "مفتوحة أمام المواطنين خلال الأعياد وطوال العام وكذلك حدائق الحيوان في بعض المحافظات مثل الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة ما زالا تحت التطوير

وأشار متحدث وزارة الزراعة، إلى أن حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة ما زالا تحت التطوير من خلال التحالف المصري الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وتحت إشراف الاتحادين الدولى والإفريقي لحدائق الحيواني وبالتعاون مع أكبر مكاتب الاستشارية الهندسية العالمية.

كما أكد الدكتور محمد القرش، أن منافذ وزارة الزراعة، تستهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الوزارة طرحت كرتونة البيض بسعر 140 جنيها وكيلو اللحوم البيضاء بسعر 95 جنيها، مبينا أن توافر المعروض يساهم في استقرار الأسعار.

جدير بالذكر ان مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، قامت فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة، لإستقبال عيد الفطرالمبارك، بإتخاذ عدة إجراءات إستعدادًا للعيد.

ومن ضمن هذه الإجراءات استمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الفطر المبارك لتلقي أى شكوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصه باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وذلك للعمل على إتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علما بأنه يوجد بالإدارات البيطرية بالمراكز نوباتيجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفه عمليات المديرية.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام عيد الفطر المبارك ، وكذلك التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على اصلاح اي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض مايستهلك من مخازن المديرية.

ومن ضمن الاجراءات أيضًا قيام مديري الإدارات البيطرية بمراكز محافظة البحيرة، ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصه (التموين - مباحث التموين - الشرطة) في مراقبة الاسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحيه اللحوم المعروضه بها ومواجهة ذبح الاناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبية على مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية ، بالإضافة إلي قيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

من ناحيته، شدد الدكتور محمد سالم مديري مديرية الطب البيطري بالبحيرة، على تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعه كافة الأعمال الأخري .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لإستقبال عيد الفطر المبارك والتواجد المستمر لكافة القيادات لحل أي مشكلة تطرأ والإستجابة الفورية وتلبية كافة إحتياجات ومتطلبات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.