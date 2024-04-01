الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 1 أبريل، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

الدولار 

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الأحداث الدولية الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.


 ترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين:

أسعار صرف الدولار: 

 

الدولار


سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع. 


ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري نحو 47.16 للشراء، و47.26 للبيع. 


سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 للبيع. 


جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول نحو 47.35 جنيه للشراء، 47.45 للبيع. 


ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 47.20 جنيه للشراء، و47.30 للبيع. 


وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 للبيع
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع. 

 

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قرارات البنك المركزي في مارس الماضي: 


 في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

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سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

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سعر العملات العربية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم

 

الاقتصاد المحلي: 


ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

 

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