تحرص الأمهات على تحضير أشهى الوجبات المفيدة لصحة ابنائها لذا تجمع العديد من العناصر الغذائية في وجبة واحدة.

ويحتل البروكلي مكانة خاصة وهامة في الخضروات لاحتوائه على فوائد عديدة أبرزها احتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية ،يقلل من الالتهابات ،يدعم صحة الهضم، يقوى المناعة،

يعزز صحة الجلد، يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان، يدعم صحة العظام.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير صينية دجاج مع البروكلي المشوي والبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- أفخاذ الدجاج : كيلو

- البطاطس : 5 حبات (مقطعة مكعبات)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الفلفل الحار : ربع ملعقة صغيرة

- البروكولي : رأس (متوسط الحجم ومقطع إلى قطع صغيرة)

- برش ليمون : 1 حبة

- البصل الأخضر : حسب الرغبة (للتزيين)

- الليمون : 1 حبة (شرائح / للتزيين)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي الدجاج والبطاطس في وعاء كبير، ثم تبلي بالفلفل الأسود، والبابريكا، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الحار، وبرش الليمون، وبودرة الثوم، وبودرة البصل، ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قلبي المكونات جيداً حتى تختلط و يغطى كل شيء بالتساوي.

ضعي الدجاج والبطاطس في الصينية، وأدخليها إلى الفرن المحمى مسبقاً لمدة 20 دقيقة.

ضعي البروكلي المقطع في وعاء، وتبلي بنصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم أضيفيه إلى صينية الدجاج والبطاطس وأدخليها إلى الفرن مرة أخرى لمدة 20 دقيقة إضافية.

اسكبي الدجاج مع البطاطس والبروكلي في طبق التقديم، وزينيه بالبصل الأخضر وشرائح الليمون ثم قدميه ساخناً.