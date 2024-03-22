نشرة التوك شو.. تعلميات من السيسي بشأن رغيف الخبز وموعد حلف اليمين

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، وفق نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة.

تعليمات جديدة من الرئيس السيسي بشأن رغيف الخبز

عبر مسئولون أمريكيون، عن استيائهم إزاء العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في غزة، وذلك خلال رسالة وجهها نحو 70 مسئولا ودبلوماسيا أمريكيا إلى جو بايدن، الرئيس الأمريكي، دعوه فيها لتحذير إسرائيل من عواقب وخيمة.

رسالة تحذير من مسئولين أمريكيين لبايدن بسبب جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول إمكانية إثبات الزنا على الزوجة بفيديو مصور بدلا من الحكم الشرعي القاضي بوجوب إحضار 4 شهود ثقة.

هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو مصور.. سعاد صالح تفجر مفاجأة (فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية من الناحية الاستثمارية، لافتا إلى أن موقف الدولة الإماراتية يُدرس في الوقوف بجوار مصر.

مصطفى بكري: مصر ستعبر أزمة الدولار.. وموقف الإمارات سيذكره التاريخ

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه من المحتمل أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية امام مجلس النواب في الثاني من أبريل المقبل.

بكري يكشف موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية وتوقيت التعديل الوزاري

هاجم الملحن عصام إسماعيل، مؤدي المهرجانات، لافتا إلى أنهم زيفوا الهوية الموسيقية المصرية، والذوق العام، ولكن هناك أصوات جيدة بينما الكلمات سيئة للغاية، ونصف ألحان الأجيال السابقة سُرقت.

الملحن عصام إسماعيل: مؤدو المهرجانات زيفوا الهوية الموسيقية وسرقوا ألحاني (فيديو)

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه يطالب في جميع الاجتماعات التي عقدت على زيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لمواجهة أوضاع غير مسبوقة، سواء من حيث تأثير عواقب الحرب على السكان المدنيين أو مع فقدان الكثير من المدنيين، بما في ذلك حوالي 32 ألف، منهم نحو 20 ألف من النساء والأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع الناجم عن الحرب في غزة، وأهمية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.

شكري يطالب أمام بلينكن بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.. فيديو

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هناك اتفاقا بين مصر والولايات المتحدة بشأن الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية وإدخالها لقطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس.

وزير خارجية أمريكا: لا يمكن تحمل موت المزيد من الأطفال بغزة (فيديو)

قال وزير الخارجية سامح شكري إن قضية غزة هي الموضوع الرئيس الذي سيطر على معظم المحادثات التي جرت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

شكري: نؤكد ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل لأية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب على الجميع أن يحافظ على مصر، معقلا:"مش عايزين قلق من أي شيء خارجي، وأن مصر بخير، وأن مصر تطفئ حرائق ولا تشعلها، والجميع سيقابل ربه.

بكت ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج، على الهواء خلال لقائها مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناة "النهار"، اليوم الخميس.

بكاء ليلى عبداللطيف على الهواء: شاهدت العذاب في الملجأ (فيديو)

أكد الفنان أحمد فهمي، عدم وقوفه أمام فكرة غناء زوجته أميرة، قائلا: "فكرة رفض غناء مراتي كل واحد مع مرور الوقت أفكاره وطموحاته تختلف وفي وقت من الأوقات كنت مثلا مش عايزها تغني ودلوقتي أدعمها أنها تغني وبساعدها في موضوع الغناء".

أحمد فهمي يتراجع عن منع زوجته من الغناء: “كانت قفلة دماغ”

ورد سؤال يقول هل تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد الفجر مفسد للصوم، وذلك على الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال لقائه اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، بقناة صدى البلد.

المفتي يوضح حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر.. فيديو

كشفت ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج، حقيقة تربيتها في دار أيتام، قائلة: "أنّها تربت في دار أيتام منذ أن كانت في السابعة من عمرها وخرجت منها في العشرين من عمرها".

ليلى عبداللطيف: تربيت بدار أيتام وتوقعت لهؤلاء بأن يصبحوا رؤساء (فيديو)

ورد سؤال عن حكم من يفطر في رمضان على السجائر على الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال لقائه اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، بقناة صدى البلد.

المفتي يكشف حكم “الإفطار على السجائر في رمضان”.. فيديو

تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلى قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء منع عنهم الدواء والكهرباء والأكسجين منذ احتلاله للمستشفى لليوم الرابع على التوالى، وفقا لمًا ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال الإسرائيلى تعمد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء