الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بكاء ليلى عبداللطيف على الهواء: شاهدت العذاب في الملجأ (فيديو)

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف

بكت ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج، على الهواء خلال لقائها مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناة "النهار"، اليوم الخميس.  

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وقالت ليلى عبداللطيف: “نمت وقمت وما لقيت بابا أو ماما، وبقيت في الملجأ مع أختي هند”، موضحة"هناء خرجت لأنها لم تتحمل العذاب الذي عشناه في الملجأ، وكنا نتبسط لما ناس يتبنونا في رمضان وياخدونا ويعشونا برة ويشتروا لنا هدايا ويرجعونا تاني".

وأكدت أنها التحقت بدار الأيتام في السابعة من عمرها، وكانت شقيقتها هند عمرها 6 سنوات، أما هناء فكان عمرها 5 سنوات. 

وأشارت ليلى عبداللطيف إلى أنها التحقت بملجأ مع شقيقتيها، لأن والدتها عندما أصبحت أرملة كانت في الثالثة والعشرين من عمرها، مضيفة أن جدها زوَّجها لشخص آخر وأنجبت منه 3 أولاد، أحدهم عالم ذرة تعلم على حساب رفيق الحريري.

ليلى عبداللطيف في الملجأ

روت موقفا في الملجأ: "كنت جائعة ولم يكن يعجبني الأكل في دار الأيتام وكنا نأكل غصبا عننا، وفي الليل نزلت وحاولت الحصول على برتقالة من قفص الطعام الحديدي المخصص لدار الأيتام فجرحت يدي". 

وأوضحت ليلى عبداللطيف: "كان معي ليمونة أيضا، لكن ناظرة القسم خطفت الليمونة من يدي ورمتها في الأرض، وأخدتني على القسم، وبعدين نزلت وسمعت شخص بيناديني وفتحت الباب وكنت سامعة صوت صدى وملقتش حد بس لقيت برتقالتين على الدرج وأكلته وغسلت يدي، وكنت في الحادية عشرة من عمري، وأي شيء أتمناه منذ طفولتي أحصل عليه وأي حد يأذيني أو يأذي أمي أو حد من إخواتي بيحصل معاه شيء مرعب".

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