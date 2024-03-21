السيسي: مصر تطفئ حرائق ولا تشعلها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب على الجميع أن يحافظ على مصر، معقلا:"مش عايزين قلق من أي شيء خارجي، وأن مصر بخير، وأن مصر تطفئ حرائق ولا تشعلها، والجميع سيقابل ربه.

وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية المرآة المصرية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد شيء يخيف المصريين من أي شيء خارجي، لأن الله موجود قبل كل شيء، ولكن علينا أن نحافظ على مصر من الداخل.

وتابع أن كل شخص عليه ان يحافظ على أسرته، ويحافظ على بلده، وأن نعلم الأولاد، ونحكي لهم ما حدث في 2011.

وواصل السيسي:"كل خراب سأحاسب عليه، وكل نقطة دم سأحاسب عليها، فمصر لا تبدأ وأن مصر لم تبدأ بالعدوان في أي مكان، ففي سيناء كان العدوان من قبل الآخرين، وكانوا يدمرون مستقبل دولة.