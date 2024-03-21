الملحن عصام إسماعيل: مؤدو المهرجانات زيفوا الهوية الموسيقية وسرقوا ألحاني (فيديو)

هاجم الملحن عصام إسماعيل، مؤدي المهرجانات، لافتا إلى أنهم زيفوا الهوية الموسيقية المصرية، والذوق العام، ولكن هناك أصوات جيدة بينما الكلمات سيئة للغاية، ونصف ألحان الأجيال السابقة سُرقت.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "خط أحمر، الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن ابتعاده والعديد من الملحنين الكبار عن الساحة تسبب في انحراف مسار الأغاني.

وأكد أن سبب انتشار أغاني المهرجانات يرجع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن لغة حوار الجيل الحالي مختلفة عن الأجيال السابقة، ومؤدو المهرجانات يلجؤون إلى الكلمات المتدنية لأنها سهلة الانتشار على السوشيال ميديا.

وقال إسماعيل إن مؤدي المهرجانات سرقوا نصف ألحانه وغيره من الملحنين الكبار، ولكن الأهم والذي يجب أن نعول عليه هو الارتقاء بالكلمات والذوق العام، لأنهم زيفوا الهوية الموسيقية المصرية.

لم ير أبناءه منذ 3 سنوات

وأشار إلى أنه لم يرَ أبناءه منذ 3 سنوات بعد انفصاله عن زوجته، قائلا: "طليقتي بتعتبرني عدوها وبداري وجعي في الضحكة"، مضيفا أنه شعر باليتم بعد فراق والدي، وتحمل المسؤولية، رغم أنه توفى منذ سنوات طويلة عكس والدته التي فقدها منذ عام.

ولفت إلى أن كان طفلا شقيا ، ويحب لعب كرة القدم، لكن والده كان قاس عليه، موضحا: "عمره ما ضحك في وشي، وبعد أن رأى نجاحي الفني برر قسوته عليا بقوله "كنت عايزك تطلع راجل" وكنت أتمنى أن أكون لاعب كرة قدم".