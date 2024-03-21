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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو مصور.. سعاد صالح تفجر مفاجأة (فيديو)

سعاد صالح
سعاد صالح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول إمكانية إثبات الزنا على الزوجة بفيديو مصور بدلا من الحكم الشرعي القاضي بوجوب إحضار 4 شهود ثقة.

وقالت صالح إن تصوير الزوجة لإثبات فاحشة الزنا لا يصح ويعتبر نوعا من أنواع الابتزاز والتجسس والغيبة، والله نهى عن ذلك بآية صريحة وهي “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”.

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سعاد صالح: لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها

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سعاد صالح: ربنا جعل في جسم الإنسان كليتين ليتبرع بواحدة منهما

 إن القبلة بين الرجل والمرأة الأجنبية تعتبر فاحشة وليست زنا، وأيضًا العلاقات عبر السوشيال ميديا تعتبر فاحشة. وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إ

وبينت أن رجلا ذهب لـ رسول الله، وقال إنه دخل البيت ووجد زوجته تزني مع رجل، ولم يجد شهود، لذا لم يقيم الرسول عليه الحد، ثم أنزل الله آيات تعقيبا على الواقعة وهي "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ".

 وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج الذي يشك في زوجته لا يبحث خلفها، لآن الأصل هو براءة الذمة، وأن الفيديو لا يعتبر دليل على زنا الزوجة و أن الزنا لا يكون إلا بشهود ودلائل، ولذلك على الجميع توخي الحذر. 

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