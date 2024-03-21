شكري: نؤكد ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل لأية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية

قال وزير الخارجية سامح شكري إن قضية غزة هي الموضوع الرئيس الذي سيطر على معظم المحادثات التي جرت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وطالب بأن تتم معالجة أي تداعيات إضافية وضرورة عدم اتخاذ إسرائيل لأي عمليات عسكرية في رفح المكتظة لما سوف يترتب على ذلك من مزيد من الأعداد في الضحايا المدنيين وأيضا ما قد يؤدي إليه من نزوح وهي أمور يتفق المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة على ضرورة تجنب هذه الفرضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع أنتوني بلينكن، أذاعته القاهرة الإخبارية : “وأيضا في الاجتماع بين بلينكن والرئيس السيسي ومعي، ناقشنا أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، والطبيعة الاستراتيجية للروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمصلحة المشتركة لمواصلة تحسين هذه العلاقات وتعزيزها من أجل مواجهة التحديات المشتركة وإظهار التقدير المتبادل".



وأضاف" كلما كانت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة أوثق، زادت مساهمتها في تحقيق الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي".