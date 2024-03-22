تعليمات جديدة من الرئيس السيسي بشأن رغيف الخبز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، وفق نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة.

وأمر بأن تتحمل الدولة فارق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

تضارب حول زيادة أسعار الوقود

تضاربت الأنباء عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، خلال الساعات الأخيرة، رغم عدم تأكيد الجهات المسؤولة صحة ما تداولته المواقع الاخبارية عن الزيادة أو نفيها.

ومع التعويم الكامل للجنيه، أصبح وضع المشتقات البترولية صعبا، وتقف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في موقف صعب بين رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت أو تثبيتها.