الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تعليمات جديدة من الرئيس السيسي بشأن رغيف الخبز

سعر الخبز
سعر الخبز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، وفق نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة.

txt

"التعويم" يضغط على أسعار البنزين والسولار والمازوت

txt

رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

وأمر بأن تتحمل الدولة فارق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

تضارب حول زيادة أسعار الوقود

تضاربت الأنباء عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، خلال الساعات الأخيرة، رغم عدم تأكيد الجهات المسؤولة صحة ما تداولته المواقع الاخبارية عن الزيادة أو نفيها.

ومع التعويم الكامل للجنيه، أصبح وضع المشتقات البترولية صعبا، وتقف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في موقف صعب بين رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت أو تثبيتها.

مواد متعلقة

رسالة تحذير من مسئولين أمريكيين لبايدن بسبب جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

الملحن عصام إسماعيل: مؤدو المهرجانات زيفوا الهوية الموسيقية وسرقوا ألحاني (فيديو)

وزير خارجية أمريكا: لا يمكن تحمل موت المزيد من الأطفال بغزة (فيديو)

وزير خارجية أمريكا يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان (فيديو)

بكاء ليلى عبداللطيف على الهواء: شاهدت العذاب في الملجأ (فيديو)

ليلى عبداللطيف: تربيت بدار أيتام وتوقعت لهؤلاء بأن يصبحوا رؤساء (فيديو)

خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف عن صدق توقعاتها: كرامة من عند ربنا (فيديو)

علي جمعة: من يأكل حقوق المرأة المطلقة يتلاعب بحقوق الله (فيديو)
الجريدة الورقية