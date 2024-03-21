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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد فهمي يتراجع عن منع زوجته من الغناء: “كانت قفلة دماغ”

الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي

أكد الفنان أحمد فهمي، عدم وقوفه أمام فكرة غناء زوجته أميرة، قائلا: "فكرة رفض غناء مراتي كل واحد مع مرور الوقت أفكاره وطموحاته تختلف وفي وقت من الأوقات كنت مثلا مش عايزها تغني ودلوقتي أدعمها أنها تغني وبساعدها في موضوع الغناء".

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن صوت زوجته أميرة حلو ورفضه لغناءها قبل ذلك كان "قفلة دماغ"، متابعا: "كان قفلة دماغ مني وأعترف بغلطي ومراتي أميرة عرفاني وأنا لسه عازف وحضرت معايا كل مراحل شغلي".

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واستكمل: "أبويا لما توفى كنت أنا أبو شقيقاتي والتدخل في حياتهم كان لازم اكون موجود وضهر لهم وانا عندي 5 أخوات بنات والوقوف بجانبهم مش غلط ده العكس، وعمري ما كنت أناني ولا مدلع وأبويا فرض عليا طريقة في التعامل عشان أطلع راجل لأني كنت متربي وسط بنات".

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