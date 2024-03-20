نشرة التوك شو.. مخطط نتنياهو لنقل معبر رفح وشوبير يعترف بتفوق الحضري

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنها جمدت بويضتها ولم تعلن عن ذلك ولكنها كانت ردت على هذا السؤال في أحد البرامج الفضائية، مشددة على أنها لم تشعر بالخوف من القيام بهذه الخطوة.

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ناهد السباعي: “جمدت بويضاتي ونفسي فى طفل”



كشفت الفنانة حلا شيحة عن أمنياتها في صغرها، قائلة :"كان نفسي وأنا صغيرة أكون راقصة وستايلست .. وتقريباً دي الأمنية اللي معملتهاش".

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قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّ مشكلة عصام الحضري تكمن في الاندفاع والتسرع، موضحًا: "مرة واحدة يقول كلمتين من غير لازمة ولا داعي".

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الحضري أهانه ووصفه بالغلاوي.. شوبير يستسلم ويعترف: السد العالي أفضل مني (فيديو)



أكدت الفنانة حلا شيحة، أن يوسف زوجها السابق، ووالد أولادها، ليس داعية إسلامي كما يعتقد البعض، موضحة أن طليقها شخص عادي لكن الكثيرون يطلقون عليه لقب الشيخ لأنه ملتحي ولذلك يعتقدون أنه داعية.

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حلا شيحة تكشف مفاجأة عن زوجها السابق (فيديو)



قال الفنان حلمي عبدالباقي، إن زوجته تُعد أجمل قصة حب في حياته، موضحا أنه بدأ يشعر بحب زوجته بعد مرور 3 أشهر على زواجهما ومع مرور الوقت و"العشرة الطيبة" زاد رباط الحب بينهما.

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حلمي عبدالباقي يبكي على الهواء بسبب شقيقته (فيديو)



قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، قضية التبرع بالأعضاء بها خلاف بين الفقهاء، والعلماء في الفترة الأخيرة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناسعاد صالح: ربنا جعل في جسم الإنسان كليتين ليتبرع بواحدة منهما



قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها استمعت للكثير من الدعاة الذين يتحدثون في الدين، ولكنها لم تقتنع بجميع هذه الأمور.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامش محتاجة حد يشرحلي.. لقاء الخميسي: مبحبش أسمع حد يتكلم في الدين (فيديو)



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد خلالها أنه لا عودة للسلطة الفلسطينية لقطاع غزة، تشير إلى أن قطاع غزة بالكامل تحت الاحتلال الإسرائيلي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامصر حذرت.. أحمد موسى يكشف مخطط نتنياهو في نقل معبر رفح (فيديو)



أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تأخير لائحة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يعود لعدة أسباب وهى أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الجهات صاحبة الأمر، متابعا أن التشابك قي وجهات النظر سببا قويا في تأخيره.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا"محلية النواب" تكشف سبب تأخير لائحة قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء (فيديو)



أكد الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه تم رفع كل أجهزة التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها عقب توقف عضلة قلبة خلال إحدى مباريات الفريق الأسبوع الماضي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنارئيس نادي مودرن فيوتشر يكشف تطورات هامة في حالة أحمد رفعت الصحية(فيديو)

