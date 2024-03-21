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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مصطفى بكري: مصر ستعبر أزمة الدولار.. وموقف الإمارات سيذكره التاريخ

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية من الناحية الاستثمارية، لافتا إلى أن موقف الدولة الإماراتية يُدرس في الوقوف بجوار مصر.


وأضاف بكري، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن التاريخ شاهد على المواقف الإماراتية منذ الراحل الشيخ زايد، مشيرا إلى أن جماعة الإرهاب والدم تهاجم هذا الموقف دائما.

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بكري يكشف موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية وتوقيت التعديل الوزاري

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مصطفى بكري: التاريخ سيذكر من تقاعس وتآمر على نصرة الشعب الفلسطيني (فيديو)


وأشار إلى أن الرئيس السيسي، يعمل من أجل شعبه، وسيذكر التاريخ مواقفه، وهو الرئيس الإنسان، وما يفعله من أجل بلده التاريخ شاهدا عليه.


وتابع أن مصر قادرة على عبور أزمتها الاقتصادية بقيادة رئيسها الإنسان، مشيرا إلى أن مصر عصية على مدار الزمن وستعبر أزمة الدولار قريبا.

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