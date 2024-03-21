نشرة التوك شو.. اعتراف سلاف فواخرجي وحديث لقاء الخميسي مع والدها المتوفى

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تطرقت النجمة السورية سلاف فواخرجي، إلى الحديث عن مرورها بفترة صعبة تعرضت فيها لفقدان البصر لأكثر من ساعة أو ساعتين، قائلة: "مرت بتجربة صعبة لما تعرضت لفقدان البصر لمدة ساعة وكانت تجربة سيئة جدا

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سلاف فواخرجي تروي واقعة إصابتها بالعمى.. فترة مرعبة والدم نزل من عيني



قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن إمكانية ترشحة رئيس لاتحاد الكرة: "مش هترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة ولا هقف مع هاني أبو ريدة ولا عمرو الجنايني ولا أحمد مجاهد ولا جمال علام ولا هقف مع حد خالص".

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أحمد شوبير يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة (فيديو)



قالت الفنانة سلاف فواخرجي إن من أكثر الأشياء التي أثرت في حياتها هو فقدان والدها، الذي رحل نتيجة خطأ طبي في المستشفى، خاصة أنها كانت مُرتطبة به كثيرًا منذ طفولتها.

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سلاف فواخرجي تعترف على الهواء: فكرت في قتل ممرضة لهذا السبب



كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس خلافه مع المنتج السينمائي أحمد السبكي بسبب رفضه المشاركة في فيلم مستر إكس.

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جايبني تضحك مصر عليّ.. أحمد شوبير يكشف سبب خلافه مع السبكي (فيديو)



قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن العرف هو أن تخدم الزوجة أولادها وزوجها في البيت، ولكن لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها.

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سعاد صالح: لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها

قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إنه لم يعد هناك أرض ممكن أن يكون عليها المواطن الفلسطيني، والمدن الفلسطينية محاطة من كل جوانبها بالطرق الالتفافية والأحزمة الاستيطانية التي تحيط بمدن الضفة الغربية والمدينة المقدسة بالقدس الشريف، حيث إن هناك تغولا استيطانيا لم يسبق له مثيلا.

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وزير الأوقاف الفلسطيني: إسرائيل تمارس تغولا استيطانيا غير مسبوق (فيديو)

قالت الفنانة لقاء الخميسي إنها لازالت تتحدث مع والدها رغم وفاته، مؤكدة أن والدها يرد عليها عن طريق رسائل معينة تستطيع فهمها.

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لقاء الخميسي: بكلم والدي رغم وفاته وبيرد عليّا (فيديو)





قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تشارك هذا العام في السباق الرمضاني بمسلسلات حق عرب والمعلم ومحارب.

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سلوى عثمان تكشف عن أقرب عمل درامي لقلبها في رمضان الحالي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجال مصر الأشداء نجحوا في تحرير سيناء وهم رجال القوات المسلحة، مبينا أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مثل هذا اليوم عام 1982 رفع العلم المصري على أرض طابا.

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أحمد موسى في ذكرى تحرير طابا: مصر انتصرت على إسرائيل معركة الوثائق(فيديو)

