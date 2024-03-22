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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رسالة تحذير من مسئولين أمريكيين لبايدن بسبب جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن

عبر مسئولون أمريكيون، عن استيائهم إزاء العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في غزة، وذلك خلال رسالة وجهها نحو 70 مسئولا ودبلوماسيا أمريكيا إلى جو بايدن، الرئيس الأمريكي، دعوه فيها لتحذير إسرائيل من عواقب وخيمة. 

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وانتقد المسئولون ممارسات إسرائيل الأخيرة في القطاع كحرمان المواطنين من المساعدات وتعريضهم للخطر بسبب عملياتهم العسكرية المستمرة، إضافة لتوسيع إسرائيل رقعتها الاستيطانية في الضفة الغربية. 

وقال المسئولون في رسالتهم لبايدن: "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس ضرورية ومبررة، لكنها اتسمت بانتهاكات متكررة للقانون الدوليالذي يحظر القتل العشوائي، واستخدام الأسلحة التي لا تسمح بين التمييز بين المسلحين والمدنيين".

وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية من إسرائيل تقديم ضمانات وأمهلتها حتى يوم الأحد، لتؤكد إسرائيل أنها لا تستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل ينتهك القوانين الإنسانية في غزة، وقدمت إسرائيل تقريرا مكتوبا ستعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تقييمه بحلول شهر مايو، ومن ثم سترفع قرارا إلى الكونجرس بشأن ما إذا كانت هذه الضمانات تحمل مصداقية أم لا.

أمريكا تدرس خطوات لمنع استخدام أسلحتها بغزة

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن واشنطن تدرس اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في عمليتها العسكرية المحتملة على رفح، وذلك عقب إصدار بايدن الشهر الماضي مذكرة تتعلق بالأمن القومي لتذكير الدول التي تتلقى الأسلحة الأمريكية بالتزام القانون الدولي.

 ورجح محللون سياسيون أن تنفيذ إسرائيل لعمليتها في رفح قد يؤدي لحدوث أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وقد يؤثر ذلك على إمدادات الأسلحة.

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