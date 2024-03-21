بكري يكشف موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية وتوقيت التعديل الوزاري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه من المحتمل أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية امام مجلس النواب في الثاني من أبريل المقبل.



وأضاف بكري، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب، من المقرر أن يعقد جلسة خاصة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه بمجرد أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية يتقدم المحافظون باستقالاتهم استناداً إلى قانون الادارة المحلية، وبعدها يجرى التعديل الوزاري للحكومة.



وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الجلسة ستكون لفتح الطريق لهذا القسم ونقطة تحول في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المصريين في انتظار هذه اللحظة التاريخية والحاسمة للدولة.