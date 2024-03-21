عاجل
حتى الآن .. "لا" قرار معلن بزيادة أسعار البنزين والسولار "التعويم" يضغط على أسعار البنزين والسولار والمازوت
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بكري يكشف موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية وتوقيت التعديل الوزاري

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه من المحتمل أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية امام مجلس النواب في الثاني من أبريل المقبل.


وأضاف بكري، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب، من المقرر أن يعقد جلسة خاصة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه بمجرد أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية يتقدم المحافظون باستقالاتهم استناداً إلى قانون الادارة المحلية، وبعدها يجرى التعديل الوزاري للحكومة.

txt

مصطفى بكري: التاريخ سيذكر من تقاعس وتآمر على نصرة الشعب الفلسطيني (فيديو)

txt

بكري: الشعب يضرب أروع الأمثال في مقاومة شائعات التشكيك في الدولة المصرية


وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الجلسة ستكون لفتح الطريق لهذا القسم ونقطة تحول في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المصريين في انتظار هذه اللحظة التاريخية والحاسمة للدولة.

مواد متعلقة

مصطفى بكري: حادثة طالبة العريش نيرة صلاح جرس إنذار للمجتمع

بكري: إسرائيل تفتخر بالمجازر ومذبحة النابلسي أثلجت صدر نتنياهو والمتطرف بن غفير

بكري يكشف عن استثمارات ضخمة: 101 مليار دولار قبل أبريل

كان الله في عون السيسي.. مصطفى بكري: الرئيس يشعر بمعاناة الشعب (فيديو)
الجريدة الورقية