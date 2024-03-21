شكري يطالب أمام بلينكن بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.. فيديو

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه يطالب في جميع الاجتماعات التي عقدت على زيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لمواجهة أوضاع غير مسبوقة، سواء من حيث تأثير عواقب الحرب على السكان المدنيين أو مع فقدان الكثير من المدنيين، بما في ذلك حوالي 32 ألف، منهم نحو 20 ألف من النساء والأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع الناجم عن الحرب في غزة، وأهمية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية ، أن العقبات التي تحول دون زيادة المساعدات وأهمية معالجة القضية الأوسع للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين، ومقررات الشرعية الدولية.

وأضاف" لكن بالطبع الوضع الحالي مع استمرار الحرب وحالة المعاناة الإنسانية والمجاعة المستمرة وكذلك الوضع في رفح حيث يوجد نحو مليون و400 ألف فلسطيني يعيشون في ظروف معيشية صعبة من جميع النواحي".

وأضاف:" من الضروري إزالة التأثير الإضافي وضرورة عدم قيام إسرائيل بعمليات عسكرية في هذه المنطقة المزدحمة، مما قد يؤدي إلى المزيد من الضحايا المدنيين والنزوح حيث يتفق المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، على ضرورة تجنب هذا السيناريو".

وتابع: “نأمل بأن نتعدى كل ذلك إلى مرحلة جديدة في المنطقة بعيدا عن الصراع وبعيدا عن الانتقام مرحلة ينتهي فيها الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتنعم المنطقة في وكل شعوبها الفلسطينيين الإسرائيليين بالأمن والأمان والتعاون وفتح مجالات تستفيد منها شعوب المنطقة أجمع”.