المفتي يوضح حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر.. فيديو

ورد سؤال يقول هل تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد الفجر مفسد للصوم، وذلك على الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال لقائه اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، بقناة صدى البلد.

وقال مفتي الجمهورية خلال برنامجه مع الإعلامي حمدي رزق بقناة صدى البلد إنه إذا حصلت قبل أذان الفجر فليست مفسدة للصوم، ويجوز تأخير الاغتسال ولكن ينبغي المسارعة بالاغتسال من أجل أداء الصلوات.

الوتر في إفطار التمر

وورد سؤال أيضا عن حكم الالتزام بالوتر (العدد الفردي) في عدد التمرات التي يفطر عليها الصائم.

وقال علام إن الوتر مستحب في كثير من الأمور وكان النبي يحب الوتر في كل شيء، ولكن ليس على وجه الإلزام، فمن أفطر على تمرتين فلا بأس.

