وزير خارجية أمريكا: لا يمكن تحمل موت المزيد من الأطفال بغزة (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هناك اتفاقا بين مصر والولايات المتحدة بشأن الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية وإدخالها لقطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس.

وأضاف أنه لا يمكن تحمل موت المزيد من الأطفال في غزة أو في أي مكان حول العالم، مؤكدا أن شعب غزة يحاول أن يبقى في ظل الظروف العصيبة ولا يمكن أن يتحمل المزيد من المعاناة.

إجماع على وقف إطلاق النار في غزة

وتابع: “هناك اتفاق على وقف إطلاق النار الفوري والمستدام، وأيضا إطلاق سراح المحتجزين، وهذا من شأنه أن يهيئ السبيل لإضافة المساعدات الإنسانية وزيادتها وحد المعاناة لآلاف من المواطنين في غزة”.

وشدد على ضرورة أن تستجيب حماس لهذه الأمور، مع الاستمرار في العمل التشاركي والتعاوني ولإزاحة كافة الفجوات.

وأشار إلى أنّ الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، لديها مشروع قرار لدعم هذه السبل وهناك اتفاق بشأن الحاجة الملحة لإضافة وزيادة المساعدات إلى غزة.

وأكد تقديره لاستضافة مصر للمفاوضات بشأن حرب غزة، مضيفًا: “أود أن أتحدث عما ذكرناه بشكل ثنائي، لأنه من العظيم أن يكون لدينا هذه الفرصة واستغلالها لمشاركة الآراء والوضع الراهن وما هي الخطط المستقبلية وكيف يمكن الوصول للأهداف المشتركة”.