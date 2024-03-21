جيش الاحتلال الإسرائيلى تعمد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء

تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلى قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء منع عنهم الدواء والكهرباء والأكسجين منذ احتلاله للمستشفى لليوم الرابع على التوالى، وفقا لمًا ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن جيش الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية ويرتكب جرائم ضد الإنسانية عبر استخدام سلاح تجويع المرضى.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أنفاق في مستشفى الشفاء خلال العملية الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له، أمس الأربعاء أنه قتل نحو 90 مسلحا داخل المجمع واعتقل 160 آخرين، وجاء في بيان الجيش "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على إرهابيين وعثرت على أسلحة في المجمع، بينما منعت إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".

وكان الجيش الاحتلال صرح مساء الثلاثاء أن عشرات من الإرهابيين البارزين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي تم اعتقالهم في العملية.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أن من بين المعتقلين هم كوادر طبية ومصابين ومرضى.