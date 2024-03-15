نشرة التوك شو.. السيسي في الأكاديمية العسكرية وحقيقة حظر تيك توك

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، أن الإعلامي عمرو أديب لم يسع للإيقاع بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادي القلعة البيضاء آنذاك.

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ميدو يسخر من عرض المنتخب الضئيل مقابل راتبه الضخم: "مش هأكل عيالي وطنية"

كشف الدبلوماسي الأمريكي السابق بيتر همفري، حقيقة الرغبة الأمريكية في حظر تطبيق "تيك توك" في وقت شهد إطلاق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حساب لاستقطاب الناخبين الأصغر سنا، وحقيقة وجود تباين في مواقف المرشحين للرئاسة وقرار الكونجرس الأخير.

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عملية التطوير مستمرة ولا تتوقف، فالتوقف عنه يخالف الواقع، مضيفا أنه يوجد العديد من القطاعات داخل الأكاديمية وسيكون هناك طاقة استيعاب أكبر والهدف منه هو انتقاء أكبر ما هو موجود.

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السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: نريد بناء إنسان قادر على قيادة الدولة (فيديو)

علق أحمد حسام ميدو على أزمة محمد صلاح الأخيرة في المنتخب، قائلًا: "صلاح لا يصلح أن يكون قائدًا للمنتخب، وأنا أتقاضى أجري لأعطي رأيي".

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ميدو: لاعب إخواني سابق عمل غسيل مخ لصلاح والدولة لحقته قبل تجنيده

رد الكاتب يوسف زيدان على الاتهامات بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "اتحاد الكتاب لا يدين التطبيع، ولكنني قلت لهم إنني استقلت لأن بعض المضحكين والتافهين نشروا عني معلومات كاذبة".

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يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.. فيديو

تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، اليوم الخميس، أثناء تفقده الأكاديمية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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السيسي يتناول الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية: مطمن على الجهد اللي بيتعمل

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم، والتقى مع الطلاب وتناول معهم وجبة الإفطار، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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السيسي لـ طلاب الأكاديمية العسكرية: "عايزين إنسان مصري قادر على التحدي

أعلن حزب الله، استهدافه مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، داخل موقع بياض بليدا بالقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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حزب الله يستهدف جنود الاحتلال ببياض بليدا بالقذائف المدفعية

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن علاقته بالفنان والملحن عمرو مصطفى، طيبة، مضيفًا: “أعرف جيدا من هو عمرو، فهو أخي الصغير وصديقي الغالي”.

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مصطفى كامل يعلق على خلاف عمرو مصطفى والهضبة: مينفعش يقول صنعته (فيديو)

كشف الفنان مصطفى كامل، حقيقة انضمام ابنه إلى نقابة المهن الموسيقية كعضو منتسب، قائلا: "عندما خضع ابني للامتحان أو الاختبار تنحيت عن وجودي في اللجنة كرئيس لها وهو ما أثبته في محضر الجلسة، وخرجت وذهبت إلى مكتبي في الأعلى".

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مصطفى كامل يرد على اتهامه بضم ابنه لنقابة الموسيقيين بالواسطة (فيديو)

كشف الفنان مصطفى كامل، سر دفاعه عن الفنان مصطفى قمر بعدما هاجمه الناقد الفني طارق الشناوي لانتقاده لفيلم "أولاد حريم كريم".

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مصطفى كامل لطارق الشناوي: لا أقتنع بكتاباتك وسأدافع عن زملائي (فيديو)

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحاجة تشتد في هذه الآونة من عمر الأمة الإنسانية إلى صناعة الأملِ وحسن العمل باعتبارهما من أهمِّ محاور صناعة شخصية الإنسان المعاصر وسمات تكوينه؛ فالأملُ هو ضرورة إنسانية بدونها تفقد الحياة قيمتَها ولا يعرف الإنسان مقصود وجوده، والغاية من وراء صبره على التحديات، وتحمله للشدائد والمحن، وحرصه على تحقيق أهدافه وتطلعاته المختلفة.

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المفتي: شهر رمضان فرصة حقيقية تعيد صياغة المسلم

كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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محمود عباس يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

أكد الدكتور محمد سالم أبو العاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن العلاج بالقرآن دجل.

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أستاذ تفسير: العلاج بالقرآن “دجل” ويوجد أمراض لا دواء لها (فيديو)

أكدت النجمة فيفي عبده، أن الرقص مهنة وفن محترم وتعبت من ظلم الناس، قائلة: "بجد تعبت من ظلم من الناس وأنا متجهة لله 37 سنة وبروح شهر رمضان بالنسبة لي حاجة مختلفة وربنا هو اللي يدين المكافأة مش العبد وأنا غلبت وزهقت وتعبت من ظلم الناس".

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فيفي عبده: ربنا راضي عني والدليل خلاني أمسك الكعبة بعد دعوة مستجابة