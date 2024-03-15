ميدو يسخر من عرض المنتخب الضئيل مقابل راتبه الضخم: "مش هأكل عيالي وطنية"

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، أن الإعلامي عمرو أديب لم يسع للإيقاع بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادي القلعة البيضاء آنذاك.

وأوضح : "عمرو أديب موقعنيش في مرتضى لكنه زعل جدًا بعد ما اتصالحت مع مرتضى، وعمرو أديب ممكن يطلع أهلاوي وبيلعب بلقطة الزمالك عشان وأكلة في الميديا ده يعمل أي حاجة عشان ينجح برنامجه، والزمالك نادي القرن ومفيش حاجة اسمها الأهلي هو نادي القرن مفيش الكلام ده".

وعن رفضه عرض تدريب المنتخب قال خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:: "أنا مش مادي ومش بتعلق بالأشياء، وبصرف فلوسي على انبساطي وعلى عائلتي وعلى شغلي".

وأكمل: "رفضت المنصب في المنتخب عشان كنت موقع عقد مع بيراميدز مع تركي آل شيخ، وجالي عرض مع المنتخب الاوليمبي كان سيف زاهر وهاني أبو ريدة، قلتلهم هديكوا 50% من مرتب بيراميدز كنت باخد ٧٠ ألف دولار والمنتخب عرضوا ١٨٠ ألف جنيه وكله عشان الوطنية يعني هتأكلوا عيالي وطنية، ودي كانت سياسة المنتخب الأولمبي".



