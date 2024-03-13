نشرة التوك شو.. حالة أحمد رفعت بعد توقف قلبه بالملعب وانخفاض الأسعار

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّه سعد الصغير تدخل بينها ووالدها من أجل ركوب التريند، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد أن يكون أحد دفعه لذلك: «كان عاوز يركب التريند على قفايا، ومستبعدش عن سعد أي حاجة».

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بوسي تفضح سعد الصغير: "أخد دهب مراته وأعطاه لست تانية"



قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف إن الأصل في الزواج الإفراد وليست تعدد الزوجات، مشيرة إلى أن الله عندما خلق الكون خلق أسرة واحدة، ولو كان الأصل التعدد لجعل الله الرجل يتزوج أكثر من واحدة.

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سعاد صالح للرجال: التعدد ليس الأصل في الزواج



علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على واقعة سقوط لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بالأرض فجأة ونقله للمستشفى؛ إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة.

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جمال شعبان يكشف مفاجأة عن واقعة سقوط أحمد رفعت بأرض الملعب (فيديو)



أكد الفنان أمير كرارة، أنه سيكون سعيدا خلال مشاركته في أي عمل فني مع نجله في أي دور، متابعًا: "هشارك مع أبني لو مثل حتى لو دور ثاني أو ثالث".

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أمير كرارة يكشف حقيقة اعتزاله الفن (فيديو)



رد محمد سامي، على اتهامات الفنانة عفاف شعيب بأنه تسبب في إصابتها خلال مشهد ولم يسأل عنها، قائلا: "أنا بحترمها عشان سنها، وكل كلامها كدب وخلافي معها لسبب آخر لأنها كذبت علي خلال تصوير عمل فني، ومثل هذه الأمور لا التفت لها تماما، وأهتم بعملي".

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محمد سامي يرد على عفاف شعيب: كلامها كدب وبحترمها علشان سنها (فيديو)



قال الدكتور عمرو عصمان استشاري القلب والمشرف على حالة اللاعب أحمد رفعت، إن الطاقم الطبي المكلف بعلاج أحمد رفعت تأكد من سلامة عضلة القلب للاعب، وعقب التأكد خلو القلب من أي أمراض، تم التأكد من عدم وجود اضطراب الأملاح، وتم إعطاء اللاعب أدوية لخفض نسب الحموضة في الجسم.

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الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف سبب توقف عضلة قلبه (فيديو)



قال الإعلامي يوسف الحسيني إن زيادة الاستثمار أدى لزيادة الدولار، ما أدى إلى زيادة الانفراجات عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية.

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يوسف الحسيني يزف بشرى سارة بشأن انحفاض الأسعار (فيديو)



قال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المفترض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل لـ 175 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل من 200 لـ230 جنيه ويتوقع انخفاضها بشكل أكبر.

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