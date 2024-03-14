السيسي لطلاب الأكاديمية العسطرية: نريد بناء إنسان قادر على قيادة الدولة (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عملية التطوير مستمرة ولا تتوقف، فالتوقف عنه يخالف الواقع، مضيفا أنه يوجد العديد من القطاعات داخل الأكاديمية وسيكون هناك طاقة استيعاب أكبر والهدف منه هو انتقاء أكبر ما هو موجود.

وأكد خلال تفقد الأكاديمية العسكرية، اليوم الخميس، أنه يريد بناء إنسان مصري قادر على قيادة الدولة إلى آفاق أفضل.

وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من كل الموارد البشرية واستهداف أفضل بناء للشخصية المصرية، موجها للطلاب التحية ولأسرهم والشكر على كل ما بذلوه معهم، متمنيا لهم إجازة طيبة.

السيسي: الدولة ستنطلق إلى آفاق أفضل

كما هنأ السيسي الطلاب بحلول شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه يحرص على زيارة الأكاديمية مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين.

وشدد على حرصه على لقائهم مباشرة، قائلا: "مطمن على الجهد اللي بيتعمل، وعملنا جهد كبير في تأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير تخلي الدولة تنطلق بفضل الله في آفاق أفضل من كل الأمور".

وأكد السيسي حرصه على تكثيف الجهد على العامل البشري في المنظومة والبناء الحقيقي بدءا من التعليم حتى باقي مؤسسات الدولة، موضحا: "إن ما كناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان يبقى الجهد المبذول في باقي الموضوعات منقوص".

تفقد السيسي، الأكاديمية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.