الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ميدو: لاعب إخواني سابق عمل غسيل مخ لصلاح والدولة لحقته قبل تجنيده

ميدو ومحمد صلاح
ميدو ومحمد صلاح

علق أحمد حسام ميدو على أزمة محمد  صلاح الأخيرة في المنتخب، قائلًا: "صلاح لا يصلح أن يكون قائدًا للمنتخب، وأنا أتقاضى أجري لأعطي رأيي".

وقال ميدو في حواره مع أميرة بدر في برنامج أسرار على قناة النهار: "صلاح لا يصلح كقائد للمنتخب: "أرى أن حجازي قائداً وهذا هو عملي، ولا أمانع أن يغضب مني صلاح".

 

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وأضاف ميدو “صلاح لديه عقلية إنجليزية ويجب التعامل معه عل ذلك، لكن صلاح لاعب وطني، أيًا كان، يكفي أن يأتي إلى المنتخب الوطني وهو بيده ألا يأتي وعلى جميع اللاعبين مساعدته”.

وتابع: “سمعت أن أحد إداريي المنتخب الوطني يهاجم صلاح، لكني لا أعلم، والكثير من الأشخاص الآخرين كان نفسهم يطلع إخواني”.

.وتابع: "كان هناك لاعب كرة قدم سابق تم استقطابه من قبل الإخوان، ومهمة هذا اللاعب هي تجنيد لاعبين آخرين، اتصلوا بي وحاولوا تجنيدي في جماعة الإخوان، دخلوا عليا بدخلة فلسطين وقالوا لي الكثير من الأشياء اللطيفة، قلت له امشي يالا من هنا". 

وأكمل: “كان صلاح على وشك أن يتم تجنيده، فتدخلت الدولة ولحقته وعملتله غسيل مخ قبل تجنيده وهو صغير في المنتخب الأوليمبي، عملت الدولة بشكل جيد مع صلاح وذهبت وراءه وساندته، فصلاح لاعب وطني ولعب دورًا مهمًا لصالح مصر”.

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