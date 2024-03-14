الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حقيقة حظر "تيك توك" في واشنطن (فيديو)

تيك توك
تيك توك

كشف الدبلوماسي الأمريكي السابق بيتر همفري، حقيقة الرغبة الأمريكية في حظر تطبيق "تيك توك" في وقت شهد إطلاق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حساب لاستقطاب الناخبين الأصغر سنا، وحقيقة وجود تباين في مواقف المرشحين للرئاسة وقرار الكونجرس الأخير. 

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وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش"، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أنه لم يكن هدف بايدن توجيه رسالة إلى العاملين في مجلس النواب الأمريكي، ولكن ربما كان استخدام “تيك توك” جزءًا من الحملة الدعائية والانتخابية، وليس أداة لإرسال رسالة معينة. 

هل أرسل بايدن رسالة بإطلاق حملته على “تيك توك”

وأشار إلى أن هناك هدفا أكبر يمكن لحملة بايدن استخدام "تيك توك" لنشر الفيديوهات الخاصة بالحملة.

وفيما يتعلق بمخاوف الاختلاف بين وجهات النظر، أوضح أن جمع البيانات من كل مستخدم في "تيك توك" يعني أنه عندما تدخل برنامج هذا التطبيق فأنت تعطي المعلومات عن نفسك وموقعك، وبالتالي، فإن أحببت بعض فيديوهات "تيك توك" وأرسلتها إلى أصدقائك، فإن الجانب الصيني سيعلم أين مكانك ومن أين أرسلت هذا الفيديو، لذلك فإن هناك الكثير من المخاوف بشأن المنشورات التي يجرى تداولها عبر هذه المنصة. 

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