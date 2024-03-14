مصطفى كامل يعلق على خلاف عمرو مصطفى والهضبة: مينفعش يقول صنعته (فيديو)

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن علاقته بالفنان والملحن عمرو مصطفى، طيبة، مضيفًا: “أعرف جيدا من هو عمرو، فهو أخي الصغير وصديقي الغالي”.

وأوضح خلال لقائه مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناة "النهار"، اليوم الخميس: "عمرو قبل أن يبدأ مشواره كمغني زارني في بيتي بالإسكندرية وحصل على مشورتي ورأيي، وقلت له غني يا عمرو، هو أخويا وحبيبي وراجل مبدع".

تصريحات عمرو مصطفى مرفوضة

وأضاف أن تصريحات عمرو مصطفى، عن الفنان عمرو دياب مرفوضة متابعًا: "الهضبة مؤسسة مينفعش حد فينا أبدا يقول إنه اللي صنعه، وأنا لحنت له الملاك البريء، هل يمكنني القول بأنني صنعته؟! لا طبعا".

وأشار إلى أنه يرفض التصريح الذي أدلى به عمرو مصطفى بأنه "اللي عمل عمرو دياب"، موضحًا: "لا يستقيم أن يستأثر أي شخص بصناعة الهضبة، وعمرو مصطفى مبدع ولحن للكثيرين، وأنا أحبهما".