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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.. فيديو

يوسف زيدان
يوسف زيدان

رد الكاتب يوسف زيدان على الاتهامات بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "اتحاد الكتاب لا يدين التطبيع، ولكنني قلت لهم إنني استقلت لأن بعض المضحكين والتافهين نشروا عني معلومات كاذبة".

وأضاف في الجزء الثاني من مقابلته في برنامج "على المسرح" الذي يبث على “قناة الحياة”، اتصل بي رئيس اتحاد الكتاب وقال لي: "سيدي، ليس لديك أي تحقيق، ولا أي شيء، ولم أتهمك أبداً بالتطبيع".

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ولفت إلى أنه حتى العام الماضي كنت أتمنى أن تهدأ الأمور بين الفلسطينيين والعرب بشكل عام والإسرائيليين بشكل خاص، لكن بعد أحداث الأشهر القليلة الماضية جن جنون إسرائيل، ولو أنهم أصرّوا على موقفهم لكانت الأمور قد حُلّت ولكانت التسوية ممكنة.


وعن ادعاء امتلاك تحكم إسرائيل في جائزة نوبل قال: "لو كان ذلك لأعطوا الجائزة للإسرائيليين، وأنا لا علاقة لي بالإسرائيليين، سواء بشكل مباشر أو شخصي".
 

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