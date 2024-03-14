الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله يستهدف جنود الاحتلال ببياض بليدا بالقذائف المدفعية

حزب الله يستهدف جنود
حزب الله يستهدف جنود الاحتلال

أعلن حزب الله، استهدافه مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، داخل موقع بياض بليدا بالقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

 

حزب الله يقصف 4 مواقع للاحتلال بالصواريخ

وفي سياق آخر، أعلنت  المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، قصف محيط تلة الكرنتينا وموقع المالكية ورويسات العلم والسماقة، بالصواريخ وتصيبهم بشكل مباشر.

 

وقال حزب الله في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏ ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:10 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 ‏مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات.‏

 

وأضاف: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم ‏الخميس 14-03-2024 ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‌‏

 

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