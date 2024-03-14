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السيسي لطلاب الأكاديمية العسطرية: نريد بناء إنسان قادر على قيادة الدولة (فيديو)
الخميس 14 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي لـ طلاب الأكاديمية العسكرية: "عايزين إنسان مصري قادر على التحدي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم، والتقى مع الطلاب وتناول معهم وجبة الإفطار، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.
 

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وقال السيسي  خلال حواره مع مع طلاب الأكاديمية العسكرية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا ببرامج بناء الإنسان، وأن عملية التطوير مستمرة، حيث إن التوقف عن التطوير يعد بمثابة مخالفة للواقع الذي يدور حولنا.

 

وأشار إلى أن هناك قطاعات كثيرة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، مضيفا: "إن شاء الله في المكان الجديد سيكون لدينا طاقة استيعاب أكتر من كده بكتير".

 

وواصل السيسي  أن الهدف هو انتقاء أفضل العناصر، معقبا: "عايزين إنسان مصري قادر على مواجهة التحدي، ويقود على قيادة الدولة لآفاق أرحب".

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