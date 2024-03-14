نشرة التوك شو.. بكاء مصطفى كامل وكفن فيفي عبده ومفاجأة الدولار

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



بكى الفنان مصطفى كامل، خلال حديثه عن علاقة الموسيقار الراحل حلمي بكر بابنته الصغيرة، مؤكدا أنها كانت نقطة ضعفه.

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مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حلمي بكر (فيديو)



كشفت النجمة فيفي عبده، عن قيامها بشراء كفن لها كل عام من السعودية ثم تتصدق به ولم تكتب وصية، قائلة: "أنا كل سنة بشتري كفني من السعودية وبعدين أطلعه صدقة ومش كاتبه وصية وسيباها على الله وأولادي عندهم قناعة بالرزق

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أكد معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه كان يتمنى دائما أن يكون مشهورا، قائلا: "كنت بحلم أكون مشهور وألعب في التليفزيون والناس تتصور معايا".

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معتز إينو يكشف أسوأ ذكرى في حياته (فيديو)



أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف، وتم تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة، مؤكدا أن هناك إقبالا كثيفا من المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك؛ لشراء أذون الخزانة المصرية.

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اتحاد البنوك: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف (فيديو)



أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تم الاتفاق على إقامة دورة ودية بمشاركة منتخب مصر في الإمارات في الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، ولكن نتيجة بعض الظروف، قر الاتحاد المصري استضافة تلك الدورة.

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اتحاد الكرة يكشف كواليس نقل الدورة الودية لمنتخب مصر من الإمارت للقاهرة(فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل الآن على الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة في الجمارك، كما أننا نقوم بوضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة.

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الحكومة: نعمل على توفير السلع والسيطرة على الأسعار (فيديو)



قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إن ديكور مسلسل " الحشاشين" استغرق حوالي ستة أشهر لتجهيزه، لافتاً إلى أن الديكور هو البذرة الأساسية ، لأنه يعمق إحساس المخرج و الممثلين.

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مهندس ديكور "الحشاشين" يكشف أماكن تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل (فيديو)



قال اللاعب معتز إينو، إنه عند انتقاله من الزمالك للأهلي، كان لديه شرطا وحيدا للموافقة على عرض المارد الأحمر وهو توقيع العقود في منزل الخطيب وبالفعل استجاب “الخطيب” لطلبه.

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شرط وحيد للتوقيع.. معتز إينو يكشف كواليس انتقاله من الزمالك للأهلي (فيديو)

