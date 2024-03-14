الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصطفى كامل لطارق الشناوي: لا أقتنع بكتاباتك وسأدافع عن زملائي (فيديو)

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

كشف الفنان مصطفى كامل، سر دفاعه عن الفنان مصطفى قمر بعدما هاجمه الناقد الفني طارق الشناوي لانتقاده لفيلم "أولاد حريم كريم". 

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وقال خلال لقائه مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناة "النهار"، اليوم الخميس: "لم أقف مع مصطفى قمر لأنني نقيب المهن الموسيقية فقط، بل لأنني سأغادر منصبي يوما ما، وكل من يؤذي أصدقائي سأرد عليه، وإن سُئلت عما حدث بينهما بصفتي فنانا ربما كان ردي سيتسم بحدة أكبر.. الكرسي اللي أنا قاعد عليه ملجمني".

وأوضح: "دافعت عن صاحبي وأخويا، لأنه تعب في الفيلم هو وفريق العمل كتير، والناس أكلت عيش، وده رزقهم، والمخرج عاوز ينجح عشان ربنا يكرمه، ومينفعش أمسك قلم وأقعد أشتم في الناس وأهينهم، مش بحب الطريقة دي".

رسالة مصطفى كامل لطارق الشناوي

وأكد أنه لا يقتنع بما يكتبه الشناوي من نقد للآخرين، موضحا:"لا أحب الطريقة التي ينتقد بها طارق الشناوي الناسَ، دائما يقول إن هذا فاشل والآخر ساقط، سأدافع عن زملائي".

ووجه رسالة إلى طارق الشناوي: "يا طارق يا شناوي كل ما ألاقيك بتهاجم زميل ليّ بشكل لا ينتمي إلى مضمون النقد الهادف البناء سأدعمه لأني نقيب موسيقيي مصر، هذا ليس نقدا، كيف أكتب عنكِ يا بسمة وهبة أنكِ مذيعة فاشلة".

وتابع: "الكرسي ملجم مصطفى كامل عن أوضاع كتير مايلة والمفروض كان يبقالي تدخل فيها بشكل أعنف من كده، لكني أفضل الحفاظ على هدوئي، عيب أن يتهم ناقد فنانا بأنه فاشل وسنه كبر".

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