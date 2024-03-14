مصطفى كامل يرد على اتهامه بضم ابنه لنقابة الموسيقيين بالواسطة (فيديو)

كشف الفنان مصطفى كامل، حقيقة انضمام ابنه إلى نقابة المهن الموسيقية كعضو منتسب، قائلا: "عندما خضع ابني للامتحان أو الاختبار تنحيت عن وجودي في اللجنة كرئيس لها وهو ما أثبته في محضر الجلسة، وخرجت وذهبت إلى مكتبي في الأعلى".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الخميس، أنه رفض أن يكون ابنه عضوا عاملا، مؤكدا أنه طلب أن يكون عضوا منتسبا.

وتابع: "بعد الاختبار قال لي أعضاء اللجنة حرام أن يحصل ابنك على عضوية بالانتساب فهو يستحق أن يكون عضوا عاملا".

مصطفى كامل: ابني لن يكون عضوا عاملا إلا بعد رحيلي

وتابع: “مينفعش حد يشكك فيّ، أنا راجل شريف جدا، واللجنة كلها كلمتني عن فتحي ابني، وكان في هذه اللجنة فنانة كبيرة مثل نادية مصطفى وحلمي عبدالباقي، والدكتور أحمد أبو المجد، والدكتور علاء سلامة، وكلهم قالوا لي إنه يستحق أن يكون عضوا عاملا”.

وأوضح: "قلت لهم والله لن يحصل عليها، وأصريت على أن يكون عضوا منتسبا حتى يتعب ويشقى ثم يُعرض على لجنة عندما لا أكون موجودا في النقابة".