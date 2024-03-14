السيسي يتناول الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية: مطمن على الجهد اللي بيتعمل

تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، اليوم الخميس، أثناء تفقده الأكاديمية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأضاف أنه يحرص على زيارة الأكاديمية مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين، مؤكدا حرصه على لقائهم مباشرة، قائلا: "مطمن على الجهد اللي بيتعمل، وعملنا جهد كبير في تأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير تخلي الدولة تنطلق بفضل الله في آفاق أفضل من كل الأمور".

السيسي: نحرص على تكثيف الجهد على العامل البشري

وأكد السيسي حرصه على تكثيف الجهد على العامل البشري في المنظومة والبناء الحقيقي بدءا من التعليم حتى باقي مؤسسات الدولة، موضحا: "إن ما كناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان يبقى الجهد المبذول في باقي الموضوعات منقوص".

من جهته، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شاهد الطلبة وتدريباتهم وأشاد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من قدرات رياضية عالية وثقة بالنفس.