عاجل
السيسي لطلاب الأكاديمية العسطرية: نريد بناء إنسان قادر على قيادة الدولة (فيديو)
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي يتناول الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية: مطمن على الجهد اللي بيتعمل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، اليوم الخميس، أثناء تفقده الأكاديمية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة. 

txt

السيسي لـ طلاب الأكاديمية العسكرية: "عايزين إنسان مصري قادر على التحدي

txt

الرئيس السيسي يثمن الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية

وأضاف أنه يحرص على زيارة الأكاديمية مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين، مؤكدا حرصه على لقائهم مباشرة، قائلا: "مطمن على الجهد اللي بيتعمل، وعملنا جهد كبير في تأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير تخلي الدولة تنطلق بفضل الله في آفاق أفضل من كل الأمور". 

السيسي: نحرص على تكثيف الجهد على العامل البشري

وأكد السيسي حرصه على تكثيف الجهد على العامل البشري في المنظومة والبناء الحقيقي بدءا من التعليم حتى باقي مؤسسات الدولة، موضحا: "إن ما كناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان يبقى الجهد المبذول في باقي الموضوعات منقوص".

من جهته، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شاهد الطلبة وتدريباتهم وأشاد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من قدرات رياضية عالية وثقة بالنفس.

مواد متعلقة

مصطفى كامل يعلق على خلاف عمرو مصطفى والهضبة: مينفعش يقول صنعته (فيديو)

مصطفى كامل يرد على اتهامه بضم ابنه لنقابة الموسيقيين بالواسطة (فيديو)

مصطفى كامل لطارق الشناوي: لا أقتنع بكتاباتك وسأدافع عن زملائي (فيديو)

أستاذ تفسير: العلاج بالقرآن “دجل” ويوجد أمراض لا دواء لها (فيديو)

مصطفى كامل يرد على اتهامه ببيع قضية حلمي بكر (فيديو)

المرصد الأورومتوسطي: دفن بعض سكان غزة داخل المنازل (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يطمس التاريخ ويحاول تغيير الواقع بفلسطين (فيديو)

بايدن في مواجهة نتنياهو بسبب سياساته المتشددة (فيديو)
الجريدة الورقية