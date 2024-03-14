فيفي عبده: ربنا راضي عني والدليل خلاني أمسك الكعبة بعد دعوة مستجابة

أكدت النجمة فيفي عبده، أن الرقص مهنة وفن محترم وتعبت من ظلم الناس، قائلة: "بجد تعبت من ظلم من الناس وأنا متجهة لله 37 سنة وبروح شهر رمضان بالنسبة لي حاجة مختلفة وربنا هو اللي يدين المكافأة مش العبد وأنا غلبت وزهقت وتعبت من ظلم الناس".

وأضافت فيفي عبده، خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لا تفهم في الدين ولا السياسة والذي يفتي المتخصصين في الدين، متابعة: "دلوقتي كل واحد عايز يحكم على التاني بمزاجه وكل واحد عايز يعمل قاضي ولكن ده شيء بتاع ربنا مش العبد ودي مهنة زي كل المهن وبتعب وأشقى وبروح بيتي ربنا عالم بيا".

وروت فيفي عبده موقف حدث لها أمام الكعبة قائلة: "في مرة بلف حول الكعبة وكنت بعيد عنها ناحية الأبواب ودعيت ربنا لو راضي عليا امسك الكعبة وكأن المكان اتفتح وألقي نفسي واقفة عند قدام الكعبة وحسيت برضا من عند الله وربنا رب قلوب مش مناظر وأشكال".

وبينت: “والله العظيم كأن المكان اتفتح، أنا كنت في آخر الصف ودعيت وكانت الدنيا زحمة أوي وفجأة آلاقيني واقفة أمام الكعبة، وحسيت برضا من عند ربنا جعلني أردد يا ما أنت كريم يا رب عدة مرات”.