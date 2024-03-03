نشرة التوك شو.. حقيقة رسوم عبور رفح وتفاصيل أزمة جثمان حلمي بكر

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أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن صفقة مدينة "رأس الحكمة" توضح العلاقة القوية بين مصر والإمارات، مضيفا أن هناك تعاون بين البلدين معلن وغير معلن في العديد من المجالات وثقة كبيرة بين البلدين.

الحبتور: رأس الحكمة مدينة مصرية ولا أحد يمكنه الاقتراب من الآثار (فيديو)

أكد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، إن الساحل الشمالي مهم للسياحة ويستحق الاهتمام 100% في نوعية البناء والتخطيط، مضيفا أنه لابد من جذب السائحين الذين يمكنهم الإنفاق.

الحبتور يكشف تعديلات مهمة لجذب السياح إلى الساحل الشمالي (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى الشعب الفلسطيني بإلقاء المساعدات الأمريكية في البحر، قائلا: "لو جالك مساعدات من أمريكا ارميها في البحر دي هي اللي بتقتلك، وقول مش عايزين مساعدات، أنت بتقتله من هنا وبترمي له لقمة عيش من هنا".

أحمد موسى للفلسطينيين: لو جاتلكم مساعدات من أمريكا ارموها في البحر (فيديو)

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، عدم صحة تقاضي شركة “هلا” أو المعبر المصري، آلاف الدولارات من الفلسطينيين العابرين.

حماس ترد على أكاذيب حصول مصر على أموال لعبور الفلسطينيين (فيديو)

نعى الفنان صابر الرباعي، رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر، قائلًا: "بننعي أنفسنا في رحيله، بعتبره أب روحي وأخ كبير وصديق وبينا علاقة مميزة، بينا عيش ومملح".

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان والموسيقار الراحل حلمي بكر، وقدمت العزاء ولأسرته ومحبيه والوسط الفني وتلاميذه وكل عشاق فنه، مشددة على أنه كان فنان ذو طبيعة خاصة وإنتاجه الغزير في الاغاني والموسيقات التصويرية لبعض المسلسلات والفوازير.

وزيرة الثقافة تنعي الموسيقار حلمي بكر: "عمود من أعمدة الموسيقى الشرقية"

ردت الإعلامية قصواء الخلالي، الشائعات التي يروجها البعض حصول مصر على أموال من الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح، مؤكدة أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يجري استهدافه من أجل التقليل منه.

رد صارم على شائعات أخذ مصر أموال الفلسطينيين القادمين عبر رفح (فيديو)

أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية الحجر الزراعي، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم بمدير منظمة "الفاو" يأتي لتوقيع اتفاق بين وزارة الزراعة والمنظمة والتي تعمل في مصر من خلال اتفاق إطاري والذي يبدأ منذ 2023.

الحجر الزراعي: “الفاو” تقدم الدعم الفني لنقل التكنولوجيا وتعزيز إنتاجية المحاصيل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتوفير المزيد منها، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الرئيس الأمريكي: المساعدات الموجهة إلى غزة ليست كافية ونعمل على توفير المزيد

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن الموسيقار الراحل حلمي بكر كان له دور كبير في صناعة الموسيقى العربية، حيث قدم أكثر من 1500 لحنا لكبار المطربين والمطربات في الوطن العربي، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وغيرهم.

تفاصيل أزمة جثمان حلمي بكر ( شاهد)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مسؤولان أمريكيان تحدثوا لوكالة “رويترز” عن تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لأول عملية إسقاط جوي للمساعدات على قطاع غزة، وذلك باستخدام ثلاث طائرات من طراز سي - 130.

بثلاث طائرات "سي-130".. أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة

أكد مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي، أن العدوان الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، موضحًا أن جميع المؤسسات الإقليمية والدولية تناشد التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

باحث سياسي: الولايات المتحدة هي شريك أساسي بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة

كشف النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، مردود صفقة رأس الحكمة على أسعار السلع.

محسب: صفقة "رأس الحكمة" شراكة بنسبة 35% من الأرباح مدى الحياة (فيديو)

أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير إيجابي على كافة المناحي في مصر.

النائب أيمن محسب يكشف مردود صفقة رأس الحكمة على الأسعار ( فيديو)