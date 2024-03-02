صابر الرباعي ينعي حلمي بكر: "صادق وأمين على فنه"

نعى الفنان صابر الرباعي، رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر، قائلًا: "بننعي أنفسنا في رحيله، بعتبره أب روحي وأخ كبير وصديق وبينا علاقة مميزة، بينا عيش ومملح".

وأضاف “الرباعي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بينهما علاقة فنية وأسرية وإنسانية كبيرة، موضحًا أن الموسيقار حلمي بكر لها مكانة كبير عندي، مقدمًا واجب العزاء للشعب المصري والعائلة الفنية الكبيرة في مصر والعالم العربي.

وشدد على أن الموسيقار حلمي بكر في الفترة الأخيرة تعب كثيرًا وفقد صحته وعافيته، موضحًا أنه كان يتواصل مع الراحل من تونس، منوهًا بأن حلمي بكر يبقى في قلبه وأسمه وصورته محفورين في قلبه.

وأوضح أنه كان من الداعمين والناصحين له في كل خطوة له، مشددًا على أن كان له تجارب عديدة من الموسيقار الراحل حلمي بكر، متابعًا: “حلمي بكر إنسان نقي وواضح والذي لا يجمال ولا يعادي ولديه موقف ولا يجامل، صادق ناصح وأمين على فننه”.