نشرة التوك شو.. تصريحات صادمة ومعلومات خطيرة عن وفاة حلمي بكر وسعر الصرف

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قال السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء بإلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، يأتي فى إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.

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متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع الأساسية (فيديو)



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرت مكالمة هاتفية مع حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشروق،صاحبة واقعة القفز من سيارة أوبر، للاطمئنان على صحتها.

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السيدة انتصار السيسي اطمأنت على الحالة الصحية لفتاة الشروق (فيديو)



كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة بيع مصنع سكر في قنا لمستثمر إسرائيلي، وفقا لما تم تداوله على منصة التغريدات القصيرة "X" بأن مصنع سكر يملكه رجل أعمال إماراتي في ولاية قنا تم بيعه لمستثمرين إسرائيليين".

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حقيقة بيع مستثمر إماراتي مصنع سكر في الصعيد لإسرائيل.. فيديو



قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بعمل تطوير كبير في البنية التحتية، فلولا مشروعات البنية التحتية ما حدث الاستثمارات الكبرى التي نشهدها خلال الفترة الحالية.

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لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: انخفاض الأسعار سيزيد خلال الأيام المقبلة



قال الدكتور محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن صفقة الاستحواذ على رأس الحكمة سيكون لها تأثير كبير على السوق المصري وخاصة القطاع العقاري.

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خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة حدث تاريخي جاء في توقيت حرج





فجر الكابتن رضا عبد العال، لاعب منتخب مصر السابق، مفاجأة حول برنامج المقالب للفنان رامز جلال والمزمع إذاعته في شهر رمضان المقبل.

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رضا عبدالعال يعيد مليون جنيه لرامز جلال مقابل حذف حلقته ببرنامجه القادم



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف، وموضوع تحريك سعر الصرف أمر في يد البنك المركزي.

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أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه يتم العمل من أجل توفير الوقود والموارد اللازمة للانتقال لمرحلة وقف تخفيف الأحمال.

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الحكومة تكشف مفاجأة عن تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان



علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على وفاة الموسيقار حلمي بكر، قائلا: "مش هنقدر ننساه، وكان يقول لي أنني أشبه به في البداية، وكنت على علاقة طيبة معه"

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معلومات خطيرة.. مصطفى كامل يكشف مفاجأة عن وفاة حلمي بكر (فيديو)

