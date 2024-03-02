محسب: صفقة رأس الحكمة شراكة بنسبة 35 % من الأرباح مدى الحياة (فيديو)

كشف النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، مردود صفقة رأس الحكمة على أسعار السلع.



وقال " محسب" خلال تصريحاته ببرنامج "الأخبار"، المذاع عبر فضائية " DMC "، اليوم السبت، إن صندوق النقد الدولي هو حاليًا يطلب منح مصر 10 مليار دولار، بعد أن أصبح أمام اقتصاد قادر على السداد، ويسعى وراء مصر لمنحها القرض.

وتوقع مزيد من الانخفاض في أسعار السلع بعد بداية شهر رمضان، حيث أن تلك الفترة تشهد ارتفاع معتاد في أسعار السلع، قائلا:"الأسعار بتنخفض يوما تلو الآخر.. ولكن بسبب اقتراب شهر رمضان تشهد الأسعار ارتفاعا نسبيا بسبب كثرة الشراء والتخزين ولكن مع بداية الشهر الكريم ستنخفض الأسعار بشكل ملحوظ".

وواصل محسب أن صفقة رأس الحكمة هي الأكبر في تاريخ مصر وهي الأولى وليست الأخيرة، معقبا :"كل الدول ذات الاستثمار المرتفع ترغب في الاستثمار بمصر".

وأكمل :"صفقة رأس الحكمة شراكة بنسبة 35 % من الأرباح مدى الحياة"، لافتا إلى أن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير إيجابي على كافة المناحي في مصر.