النائب أيمن محسب يكشف مردود صفقة رأس الحكمة على الأسعار ( فيديو)

أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير إيجابي على كافة المناحي في مصر.

وقال "محسب" خلال تصريحاته ببرنامج "الأخبار"، المذاع عبر فضائية " DMC "، اليوم السبت، إن صفقة رأس الحكمة خففت الضغط على المواطنين وبالفعل تراجعت الأسعار في كثير من التاجر ، وهناك استقرار في أسعار كثير من السلع، ومن السكر والزيت والأرز بنسبة 40% مما كانت عليه قبل أزمة الدولار، معقبا :" التجار مبقاش عندهم فكرة ارتفاع الدولار زي الفترة اللي فاتت وأخذها كحجة لارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الصفقة سوف يظهر أكثر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بدأت حركة التجارة تعود مرة أخرى مثل تجارة السيارات.



وواصل محسب أن صندوق النقد الدولي هو حاليًا يطلب منح مصر 10 مليار دولار، بعد أن أصبح أمام اقتصاد قادر على السداد، ويسعى وراء مصر لمنحها القرض.

وتوقع محسب مزيد من الانخفاض في أسعار السلع بعد بداية شهر رمضان، حيث أن تلك الفترة تشهد ارتفاع معتاد في أسعار السلع.