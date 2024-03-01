نشرة التوك شو.. استثمارات بـ101 مليار دولار وحقيقة بنود صفقة رأس الحكمة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، إن الوضع في القطاع كارثي وخطير للغاية، مضيفًا أن 700 ألف مدني فلسطيني في شمال غزة على حافة الموت.

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صحة غزة: وضع أهالي القطاع كارثي و700 ألف على حافة الموت

تحدّث السيناريست الكبير مدحت العدل، عن كواليس مسلسل "عتبات البهجة" الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل يحيى الفخراني ويعرض في موسم رمضان القادم.

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مدحت العدل: عادل إمام روح الشعب المصري وحالته فريدة صعب تكرارها

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، أن ترامب وبايدن غير مناسبان لمنصب الرئيس لأسباب مختلفة.

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بولتون: ترامب وبايدن لا يصلحان لرئاسة أمريكا وأخشى من انهيار ناتو (فيديو)

أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على شفافية صفقة رأس الحكمة، وأن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية، وأنه سيتم تطبيق القانون المصري في كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

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الحكومة تكشف حقيقة خضوع مشروع رأس الحكمة للقانون الأمريكي

نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود بنود تمس السيادة المصرية في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة.

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رد صارم من الحكومة على وجود بنود تمس سيادة مصر بصفقة رأس الحكمة (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عقد الشراكة مع "أيكون" وقع خلال الأسابيع الماضية للاستحواذ على نسبة 51% من شركة " ليجاسي" التابعة للفنادق التاريخية.

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مجلس الوزراء: عروض من شركات أجنبية ومحلية للاستحواذ على شركة وطنية (فيديو)

كشف مصطفى بكري، عن تفاصيل جديدة حول مشروع تطوير رأس الحكمة مع دولة الإمارات، مشيرا إلى أن مصادر حكومية رسمية أكدت أن سكان المدينة سيحصلون على تعويضات سخية.

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قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن طرح المشروعات للاستثمار يعود بالنفع على المواطنين ويمنع جشع المحتكرين ويقضي على فوضى الأسعار، منوهًا إلى أن تغيير البرلمان لقوانين حماية المستهلك تعزز الأمن القومي الغذائي.

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"دبح في البشر ومكسب 1000%".. د. وجدي زين الدين يوجه رسالة للقطاع الخاص (فيديو)

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مشاركة مصر مع الأردن والإمارات وعدد من الدول الأخرى بإرسال المساعدات جوًا إلى غزة عن طريق القوات الجوية المصرية.

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متحدث الرئاسة: بايدن أشاد بجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن مشروع رأس الحكمة سيدر أرباحًا ضخمًا تعزز الاقتصاد المصري، وذلك بإدخال 150 مليار دولار على دفعات واستلام الدولة 35% من الأرباح، ما يوفر العديد من فرص العمل ويشغل القطاع الخاص.

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د. وجدي زين الدين: صفقة رأس الحكمة بداية لجني ثمار مجهود العشر سنوات الماضية

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن مشروع رأس الحكمة والإعلان عن بنوده وأرقامه الاستثمارية من قبل الحكومة يؤكد جدية الدولة المصرية وأكبر رد على مروجي الشائعات حول وصول البلاد لمرحلة ذروة الهبوط في الاقتصاد والمحبطين المشككين في الإنجازات وأبرزها البنية التحتية.

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د. وجدي زين الدين: رأس الحكمة صفقة كبرى تؤكد جدية الدولة في النهوض بالاقتصاد

قال الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجهود المكثفة لهدنة غزة الوحيدة، حدثت بجهد مصري بمشاركة قطرية وأمريكية، مضيفا أنها الهدنة الوحيدة التي توصلوا إليها منذ بدء الحرب.

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متحدث الرئاسة يكشف مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن ثقته في أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة “ رويترز”.

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رئيس الوزراء اللبناني: حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يستبعد التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة الإثنين المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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الرئيس الأمريكي: أستبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الإثنين المقبل

فرضت الحكومة الروسية حظرا مؤقتا على تصدير البنزين اعتبارا من 1 مارس حتى 31 أغسطس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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روسيا تفرض حظرا مؤقتا على تصدير البنزين

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في فلسطين، آخر مستجدات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

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إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي في الضفة (شاهد)